Как лучше рожать после кесарева? Советы гинеколога

После кесарева сечения на матке остаётся рубец. Некоторые женщины считают, что после такой операции вагинальные роды больше невозможны. Однако это не так. Более того, после кесарева имеет смысл рожать именно естественным путём, хотя это роды высокой степени риска. Об особенностях родов после кесарева рассказала гинеколог DocMed Анна Крижановская-Яковлева.

© Секрет Фирмы

Почему после кесарева лучше естественные роды

Роды с рубцом на матке действительно сопряжены с рядом сложностей. Из-за этого многие женщины задаются вопросом, не лучше ли снова прибегнуть к операции.

По словам гинеколога, есть две причины выбрать естественные роды. Во-первых, после операции могло измениться расположение сосудов и образоваться спайки. Это чревато большой кровопотерей при повторном кесаревом сечении.

Во-вторых, для ребёнка важно тоже участвовать в родах, так как в момент прохождения по родовым путям он уже адаптируется к жизни вне утробы матери.

Роды после кесарева: что надо знать

Естественные роды с рубцом на матке — это роды высокой степени риска, поэтому они требуют особого подхода, отметила гинеколог. Так что лучше ещё во время беременности найти опытного врача и обсудить с ним осложнения. Будет хорошо, если при таких родах будет присутствовать индивидуальный врач и акушерка.

Как проходят такие роды: - нежелательно использовать эпидуральную анестезию, потому что она может стереть клинические признаки разрыва матки, - врачи должны быть максимально внимательны к любым жалобам, - вмешательства и стимуляции должны быть минимальными, - при разрыве рубца счёт идёт на минуты, поэтому всегда должна быть наготове операционная.

После родов целостность рубца можно исследовать с помощью УЗИ, привёл рекомендации гинеколога телеграм-канал DocDeti & DocMed.

Опасные симптомы при беременности

Беременность — не только радостное, но и волнительное время для будущей мамы, особенно если она ждёт первенца. Многие непривычные ощущения в теле в этот период естественны. Однако есть и те, с которыми лучше показаться врачу, рассказывала акушер-гинеколог Виктория Фисюк.

Самый опасный симптом на любом сроке беременности — кровотечение из влагалища. Сразу вызывать скорую стоит, если оно началось на сроке от 14 недель.