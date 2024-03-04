Эндокринолог рассказала, зачем пить теплую воду
Врач эндокринолог, нутрициолог Диляра Лебедева рекомендует пить теплую воду за 15-30 минут перед едой для снижения объема съеденной еды.
Стакан теплой воды улучшает кровообращение и обмен веществ, стимулирует выработку желчи, избавляет от застоев и нормализует работу ЖКТ.
Кроме того, теплая вода с утра восстанавливает ночные потери влаги за счет дыхания и испарения, регулирует вязкость крови, снижая нагрузку на сердце.
Если в воду добавить лимон или яблочный уксус, то она начнет стимулировать образование соляной кислоты, поможет бороться с патогенной микрофлорой, уменьшит отеки и улучшит цвет лица. А еще ускорит очищение организма от токсинов.
Однако пить воду с лимоном не стоит тем, у кого есть язва, эрозии, ГЭРБ или рефлюкс.