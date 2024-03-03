Протеиновый коктейль — это вкусно, полезно, сытно, а еще потенциально вредно, если вы не следите за тем, сколько потребляете белка. Его избыток может привести к ряду неприятных симптомов. Например, запаху ацетона изо рта. К слову, моча тоже начнет источать особый запах — аммиака.

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При возникновении подобного проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, вероятны проблемы с пищеварением, особенно если налегать на различные фитнес-добавки. Диета с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки может привести к запорам, тошноте, диарее и болям в желудке.

Косвенно указывать на избыток протеина в рационе может обезвоживание: почки усиленно работают над усвоением избытка питательных веществ, что приводит к частым мочеиспусканиям и, как следствие, недостатку жидкости в организме. А увеличение массы тела, увы, может произойти не только за счет мышц.

«Нормально функционирующий организм может избавиться от лишнего белка, потребляемого с пищей, но когда вы концентрируетесь только на белке, вам может не хватать необходимых волокон и углеводов», — объяснила диетолог Лия Гроппо изданию Verywell.