Дерматологи объяснили, насколько полезен для кожи говяжий жир

В соцсети TikTok набирает популярность тенденция пользоваться говяжьим жиром для улучшения состояния кожи. Но что по этому поводу говорит наука?

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Большинство дерматологов предостерегают от замены увлажняющего крема животным жиром, так как он не имеет достаточной доказательной базы в качестве эликсира для кожи. Конечно, по словам Джошуа Зейхнер, доктора медицинских наук, доцента кафедры дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, нанесение говяжьего жира на кожу не причинит большого вреда, хотя есть более приятные косметические увлажняющие средства. При нанесении на кожу этот жир оказывает смягчающее и увлажняющее действие.

Бенджамин Найт Фукс, дипломированный фармацевт, диетолог и химик по уходу за кожей из Боулдера, штат Колорадо, говорит, что говяжий жир, состоящий в основном из насыщенных жиров, также может принести некоторую пользу здоровью человека из-за содержащегося в нём холестерина и жирных витаминов.

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Например, витамин А, он же ретинол, важен для здоровья кожи, а его синтетические формы борются с прыщами, псориазом, бородавками, преждевременным старением и даже тонкими линиями и морщинами. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 действительно обладают противовоспалительными свойствами, отмечается в исследованиях. Однако если говорить о клеточной активности и общей пользы для здоровья кожи, то нет оснований рекомендовать говяжий жир, считает Фукс.

Утверждение о том, что говяжий жир конкурирует с ретинолом, также ошибочно. Потенциальная польза говяжьего жира заключается в его увлажняющем свойстве, но ретинол проникает в более глубокие слои кожи и нейтрализует свободные радикалы, или опасные молекулы, которые атакуют другие полезные молекулы, поддерживающие важные функции организма.

Наконец, аргумент о том, что говяжий жир безопасен и полезен для здоровья, поскольку он «натуральный» и использовался на протяжении поколений, не выдерживает критики. Всё потому, что другие растительные масла, которые используются в средствах по уходу за кожей, также являются натуральными.

Если вы всё же хотите попробовать говяжий жир, то лучше выбрать бальзам, настоянный на говяжьем жире и предназначенный для ухода за кожей, чем банку прямо из продуктового магазина. Также ищите средства для ухода за кожей с надписью «некомедогенные»: это означает, что они прошли испытания на не закупоривание пор.