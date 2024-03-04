Дерматологи объяснили, насколько полезен для кожи говяжий жир

В соцсети TikTok набирает популярность тенденция пользоваться говяжьим жиром для улучшения состояния кожи. Но что по этому поводу говорит наука?
Большинство дерматологов предостерегают от замены увлажняющего крема животным жиром, так как он не имеет достаточной доказательной базы в качестве эликсира для кожи. Конечно, по словам Джошуа Зейхнер, доктора медицинских наук, доцента кафедры дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, нанесение говяжьего жира на кожу не причинит большого вреда, хотя есть более приятные косметические увлажняющие средства. При нанесении на кожу этот жир оказывает смягчающее и увлажняющее действие.
Бенджамин Найт Фукс, дипломированный фармацевт, диетолог и химик по уходу за кожей из Боулдера, штат Колорадо, говорит, что говяжий жир, состоящий в основном из насыщенных жиров, также может принести некоторую пользу здоровью человека из-за содержащегося в нём холестерина и жирных витаминов.
Например, витамин А, он же ретинол, важен для здоровья кожи, а его синтетические формы борются с прыщами, псориазом, бородавками, преждевременным старением и даже тонкими линиями и морщинами. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 действительно обладают противовоспалительными свойствами, отмечается в исследованиях. Однако если говорить о клеточной активности и общей пользы для здоровья кожи, то нет оснований рекомендовать говяжий жир, считает Фукс.
Утверждение о том, что говяжий жир конкурирует с ретинолом, также ошибочно. Потенциальная польза говяжьего жира заключается в его увлажняющем свойстве, но ретинол проникает в более глубокие слои кожи и нейтрализует свободные радикалы, или опасные молекулы, которые атакуют другие полезные молекулы, поддерживающие важные функции организма.
Наконец, аргумент о том, что говяжий жир безопасен и полезен для здоровья, поскольку он «натуральный» и использовался на протяжении поколений, не выдерживает критики. Всё потому, что другие растительные масла, которые используются в средствах по уходу за кожей, также являются натуральными.
Если вы всё же хотите попробовать говяжий жир, то лучше выбрать бальзам, настоянный на говяжьем жире и предназначенный для ухода за кожей, чем банку прямо из продуктового магазина. Также ищите средства для ухода за кожей с надписью «некомедогенные»: это означает, что они прошли испытания на не закупоривание пор.
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