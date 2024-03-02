Что вреднее для здоровья: кальян или сигареты

Разбираем с экспертом.

© Чемпионат.com

«Потребление табака в различных его формах неизменно сопровождает человечество издавна. Кальян — один из самых древних аксессуаров для курения табака, дошедших до нашего времени. Он привлекает курильщиков разнообразием смесей, сопутствующими ритуалами и якобы меньшим по сравнению с сигаретами вредом. Расскажу, чем прибор вредит на самом деле и почему он не настолько безобиден, как может показаться на первый взгляд».

Отличие сигарет от кальяна

В отличие от сигареты, где единственным барьером между тлеющим кончиком и лёгкими является фильтр, в случае кальяна дым проходит через жидкость и систему трубок – это охлаждает и очищает дым. Кроме того, курильщик имеет возможность напрямую влиять как на температуру тления табака, так и на тягу воздуха через разные способы «забивки» чаши курительной смесью и специальные угли.

Именно на углях стоит остановиться поподробнее – они вносят значительный вклад во вред от курения кальяна. Дело в том, что при горении уголь выделяет СО – угарный газ. Это химическое соединение имеет одно очень неприятное свойство – его молекулы связываются с гемоглобином, образовывая метгемоглобин.

Если не вдаваться в подробности, то гемоглобин – то, что переносит кислород по тканям нашего организма, позволяя им «дышать». Проблема в том, что связь СО с гемоглобином сильнее, чем связь кислорода с ним же. По этой причине метгемоглобин начинает вытеснять гемоглобин, который переносит необходимый нашим тканям и органам кислород. Результат – организм начинает «задыхаться» или, говоря научным языком, испытывать состояние тканевой гипоксии.

Сторонники кальяна часто приводят в защиту своего увлечения такой аргумент: «В дыме меньше смол, к тому же он фильтруется через воду». Вода действительно помогает очистить дым, однако не стоит забывать, что, в отличие от сигареты, кальян – развлечение далеко не на пять минут. Одну «забивку» кальяна можно курить и час, и два, и даже больше. Кроме того, сеанс курения зачастую продлевается – меняется чаша, «забивается» новый табак, разогреваются новые угли.

Таким образом, любые аргументы о сниженном содержании вредных веществ полностью нивелируются продолжительностью курения. Более того, состав кальянного дыма во многом схож с сигаретным. Смолы, тяжёлые металлы, альдегиды и бензопирен – всё это попадает напрямую из чаши в лёгкие, игнорируя водяной фильтр. А с учётом наличия угля, вред от кальяна во многих моментах не просто сопоставим с вредом от сигарет, но и превышает его.

Вред курения кальяна

Конкретные последствия от курения кальяна включают развитие так называемой бронхоэктатической болезни – гнойного воспаления органов дыхания. Как и сигареты, кальян раздражает дыхательные пути и вынуждает их производить большое количество слизи – это иммунный ответ организма. Кроме того, повреждается мерцательный эпителий бронхов – крошечные волоски, которые помогают удалять слизь и инородные частицы из дыхательных путей.

В конце концов, хроническое воспаление и повреждение может привести к бронхоэктазам — необратимому расширению и искажению бронхов. В этих расширенных участках бронхов слизь может накапливаться ещё больше, образуя идеальную среду для бактериальных инфекций. В результате получается порочный круг: повторяющиеся инфекции и накопление слизи усугубляют воспаление, способствующее прогрессированию бронхоэктатической болезни.

Как ни парадоксально, но уменьшенное содержание смол в дыме кальяна – не совсем его преимущество. Насколько бы вредными ни были смолы, за их счёт вдыхаемый дым оседает и не распространяется в более глубокие отделы бронхиального дерева, которые уже переходят в альвеолу. В случае кальяна дело обстоит иначе – дым способен повреждать непосредственно альвеолы.

Организм реагирует на это направлением фибробластов – это клетки соединительной ткани, которые способны «залатать» повреждения, но не могут выполнять функцию тех клеток, которые заменяют. Этот процесс постепенно ухудшает газообмен в лёгких, и человеку становится все сложнее и сложнее дышать – соединительная ткань начинает замещать ткань лёгкого.