Удар по фитоняшкам: как изменятся цены на абонементы в спортзалы?

В условиях ежегодной инфляции и непростой экономической обстановки вполне логично поднимать цены на стоимость услуг фитнес-центров на 10%. Однако не все спешат расстраивать клиентов, а некоторые поднимают стоимость на куда более существенные суммы. К чему нужно готовиться фитоняшкам в 2024 году — ниже в материале.

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Как рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, почти 80% фитнес-клубов страны планируют поднять стоимость услуг в этом году. Остальные постараются сохранить всё на прежнем уровне.

Насколько вырастут цены на фитнес

По словам специалистки, повышение цен на 10% - вполне нормальное явление, однако многие клубы увеличат стоимость абонемента на куда более значительные суммы: - 38% клубов повысят цены на 10%; - 30% клубов — до 15%; - 8% — на 15 25%; - 2% — от 25% и выше.

Однако руководства клубов обещают, что повышение цен будет мягким и клиенты не сильно это заметят.

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