Хирург назвал отравляющие мужское здоровье и ухудшающие потенцию продукты

Для сохранения хорошей потенции мужчинам необходимо исключить или значительно уменьшить в своем рационе количество некоторых продуктов. Об этом предупредил хирург, онкоуролог Марк Гадзиян.

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Прежде всего специалист упомянул сахар, поскольку он запускает выработку инсулина, из-за которого падает уровень тестостерона. Кроме того, следует сократить потребление подсолнечного, кукурузного и соевого масел, так как они содержат жирные Омега-6 кислоты, не способствующие эрекции, написал врач в своем Telegram-канале.

По словам Гадзияна, нужно отказаться и от насыщенных жиров — фастфуда, который, помимо ожирения, вызывает эректильную дисфункцию. В стоп-лист врач внес и убивающие сексуальное влечение алкоголь и белую соль.