Стоматолог дал рекомендации для сохранения здоровья зубов

Несколько рекомендаций для сохранения здоровья зубов в беседе с «Мослентой» дал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич. Он подчеркнул, что порой даже тщательная гигиена и врачебный контроль не панацея от кариеса.

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«Чтобы сохранить зубы, не стоит есть очень жесткую пищу, например, орехи, сухари, твердые и прилипающие в зубной поверхности сладости. Подобные увлечения могут привести к сколам или потере пломбы», — отметил специалист.

Кроме того, он посоветовал регулярно посещать стоматолога, проходить профгигиену и осуществлять пародонтологическое лечение. Также нужно время от времени полировать и корректировать старые пломбы.

Тумашевич добавил, что для сохранения зубов не нужно депульпировать их под коронки, если нет острой необходимости. Это последняя точка в процессе лечения. Сначала ставятся пломбы, накладки или полувиниры. Коронки — крайнее решения в современной стоматологии, и даже при их использовании можно сохранить часть зубов живыми, пояснил он.

«Используйте качественные препараты для ежедневной гигиены. Речь не идет о средствах масс-маркета: они не способны тщательно очистить зубы от налета и защитить от кариеса. Выбирайте качественные пасты, стоимость которых начинается от 700 руб. Благодаря такому подходу можно получить хороший результат», — продолжил он.