Названы доступные способы наладить работу кишечника

Для слаженной работы кишечника необходимо употреблять как можно больше клетчатки и избегать стрессов, выяснили преподаватели Шанхайского университета. Их слова о том, как доступными способами наладить работу ЖКТ, приводит издание The Sun.

Эксперты обратили внимание, что на пользу микрофлоре кишечника пойдет употребление 30 различных видов клетчатки еженедельно: это могут быть все фрукты, овощи, бобовые, зерновые, орехи и семена.

Ежедневно необходимо употреблять 25-30 граммов клетчатки.

Также, по словам экспертов, на работу кишечника негативно влияет стресс. В этом случае поспособствуют хорошему пищеварению глубокое дыхание, йога и другие практики, которые помогают успокоить нервы.

Залогом здоровья ЖКТ является и восьмичасовой сон, продолжили специалисты.

«Ложитесь спать за восемь часов до того, как вам нужно проснуться, и вечером расслабьтесь, например, сделайте растяжку», — порекомендовали они.