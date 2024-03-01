Врач предупредила о риске развития болезни почек из-за самой популярной специи

Досаливание еды повышает риск развития болезней почек, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. О вреде самой популярной специи она предупредила в своем Telegram-канале.

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По словам врача, любителей подсаливать еду может развиться хроническая болезнь почек. На ранних стадиях недуг протекает бессимптомно, но затем ситуация может осложниться, из-за чего пациенту даже может понадобиться пересадка органа.

При этом Павлова обратила внимание россиян, что у людей, досаливающих пищу после готовки, риск хронической болезни почек выше на четыре процента по сравнению с теми, у кого на столах нет солонок. Те же, кто часто добавляет соль в уже готовое блюдо, на семь процентов чаще сталкиваются с этим заболеванием.

От досаливания пищи нужно отказаться. Часто люди не подозревают, как много скрытой соли употребляют. Она содержится практически во всех промышленных продуктах: фастфуде, сырах, полуфабрикатах. При этом суточная норма соли — всего пять граммов, это чайная ложка без горки Зухра Павлова эндокринолог

Защищает почки от избытка соли, по словам Павловой, активный образ жизни, а также, как утверждают ученые, повышенный холестерин. Примечательно, что люди с ожирением реже сталкиваются с хронической болезнью почек, чем стройные.

В заключение эндокринолог призвала солить пищу не во время готовки, а после, уже в тарелке, и использовать йодированную соль.