Перечислены способы стать выносливее после 50 лет

С возрастом у человека снижается мышечная масса, сила, скорость и выносливость. Предотвратить или замедлить это помогают занятия спортом.

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Тевиа Челли, инструктор по велоспорту в помещении, дал несколько советов тем, кто хочет стать выносливее в возрасте 50+.

Регулярно выполняйте кардио. Этот вид упражнений очень важен для укрепления лёгких и сердца. Также кардио улучшает кровообращение.

Увеличивайте нагрузку постепенно. Начните с умеренных уровней интенсивности и продолжительности тренировок.

Не забывайте о высокоинтенсивных интервальных тренировках. Исследования показывают, что они максимизируют физические возможности, улучшают потребление кислорода и повышают выносливость.

Включите в программу тренировок силовые упражнения. Они нужны для наращивания мышечной массы.

Придерживайтесь сбалансированной диеты. Убедитесь, что в вашем рационе достаточно белков, углеводов и полезных жиров.

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Пейте достаточное количество воды. Обезвоживание приводит к усталости и снижению выносливости.

Делайте разминку и заминку. Это стимулирует кровообращение и работу мышц, помогает мышцам восстановиться, уменьшает усталость.

Отдыхайте и восстанавливайтесь. Отдых повышает выносливость и улучшает общее самочувствие.

Установите связь между разумом и телом. Практикуйте для этого медитацию и глубокое дыхание.

Обратитесь за профессиональной помощью. Всего полезно тренироваться с профессионалом.