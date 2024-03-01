Стали известны три продукта, которые сделают опасным любое блюдо

Рацион с большим содержанием сладкого, жирного, жареного врачи относят к нездоровому, так как такая еда ассоциируется (и есть тому доказательства) с высоким риском развития распространенных недугов. Это сердечно-сосудистые заболевания, диабет и так далее. Есть и другие риски, о которых многие не подозревают.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Так, любителям соленого стоит быть осторожнее по нескольким причинам.

"О соли можно говорить много, но я ограничусь сердечно-сосудистыми заболеваниями, конкрементами в почках и снижением либидо", - пишет врач.

Сахар в блюдах также может сыграть злую шутку, считает Марк Гадзиян.

"Сахар запускает выработку инсулина, из-за которого падает уровень тестостерона", - предупредил специалист.

Жареные в большом количестве масла продукты, особенно фастфуд, не только являются провокаторами ожирения, но и негативно влияют на мужское здоровье.

"Никто и не мог подумать, что на выработку тестостерона может повлиять обычный фастфуд, пока не провели исследование", - пишет врач, отмечая, что всего один съеденный гамбургер с аппетитной котлетой снижает уровень тестостерона на 25%.

Приготовленная в кипящем масле картошка фри из-за повышенного содержания трансжиров также влияет на гормональный фон.

"В организме мужчины начинают превалировать женские гормоны, что снижает уровень фертильности", - отмечает специалист, ссылаясь на выводы австралийских исследователей.

По его словам, это большая проблема, так как сегодня молодежь практически ежедневно питается в заведениях с быстрой едой.

Кроме того, что касается жиров, то онкоуролог посоветовал мужчинам не увлекаться блюдами c подсолнечным, кукурузным и соевым маслами.