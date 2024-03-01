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Учёные: бывшие курильщики смогут прожить так же долго, как те, кто не курил

Учёные из Канады и Норвегии проанализировали продолжительность жизни людей, отказавшихся от курения, — способствует ли это увеличению продолжительности жизни.

Бывшие курильщики смогут прожить так же долго, как те, кто не курил
© Ferra.ru

Оказалось, что курильщики в возрасте от 40 до 80 лет умирали на 13 лет раньше тех, кто никогда не курил. Зато отказ от курения в течение 5 лет прибавляет 3 года жизни, это касается и продолжительных перерывов в курении.

Примечательно, что если человек бросил курить и не возвращается к этой привычке в течение 10 лет, продолжительность его жизни приближается к сроку человека, который никогда не курил.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ