Бывшие курильщики смогут прожить так же долго, как те, кто не курил

Учёные из Канады и Норвегии проанализировали продолжительность жизни людей, отказавшихся от курения, — способствует ли это увеличению продолжительности жизни.

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Оказалось, что курильщики в возрасте от 40 до 80 лет умирали на 13 лет раньше тех, кто никогда не курил. Зато отказ от курения в течение 5 лет прибавляет 3 года жизни, это касается и продолжительных перерывов в курении.

Примечательно, что если человек бросил курить и не возвращается к этой привычке в течение 10 лет, продолжительность его жизни приближается к сроку человека, который никогда не курил.