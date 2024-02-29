Кому и зачем нужно считать калории и как это правильно делать

Нутрициолог, диетолог и фитнес-тренер Юлиана Кузнецова специально для «Спорта День за Днем» написала колонку о том, кому может быть полезен подсчет калорий, почему это важно и как это делать правильно для достижения результатов:

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Подсчет калорий может быть очень важным инструментом для снижения веса и выстраивания правильного рациона питания. Но всем ли это необходимо?

Калории необходимо считать, если у вас есть цель сбросить/набрать вес или сохранить свой текущий вес. Также подсчет калорий подходит для людей с сахарным диабетом, болезнями сердца или нарушением обмена веществ, чтобы эффективно контролировать свои заболевания. Для спортсменов, активных людей и тех, кто занимается интенсивными физическими нагрузками или видами спорта, которые требуют выносливости, подсчет калорий также будет полезен.

Подсчет калорий помогает нам понять, какие размеры порций подходят, и предотвращает переедание. Подсчет калорий развивает осознанность в отношении наших пищевых привычек – это приводит к лучшему контролю над выбором продуктов.

Независимо от того, ваша цель – похудеть или набрать вес, подсчет калорий дает четкое представление о том, что вы потребляете. Таким образом вам становится намного проще скорректировать свой рацион и не сбиться с пути для достижения своих целей.

Для того, чтобы правильно считать калории вам необходимо:

Определить свои потребности в калориях. Рассчитать базальный уровень метаболизма. Это можно сделать с помощью онлайн-калькулятора или проконсультироваться с дипломированным диетологом.

Отслеживайте свое потребление. Для этого можно вести дневник питания или использовать приложение для подсчета калорий.

Отслеживайте размеры порций. Можно ознакомиться со стандартными размерами порций, что поможет вам научиться точно их рассчитывать. Можно использовать мерные чашки и пищевые весы, чтобы оценить размер порций. Лайфхак лично от меня, размер порции для каждого человека – это его «кулачок» – поэтому вам достаточно измерить размер своей порции всего один раз. А дальше просто придерживаться цифр.

Читайте этикетки на продуктах, внимательно изучайте информацию о пищевой ценности. Это поможет вам определить калорийность одной порции.