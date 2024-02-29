Кому и зачем нужно считать калории и как это правильно делать
Нутрициолог, диетолог и фитнес-тренер Юлиана Кузнецова специально для «Спорта День за Днем» написала колонку о том, кому может быть полезен подсчет калорий, почему это важно и как это делать правильно для достижения результатов:
Подсчет калорий может быть очень важным инструментом для снижения веса и выстраивания правильного рациона питания. Но всем ли это необходимо?
Калории необходимо считать, если у вас есть цель сбросить/набрать вес или сохранить свой текущий вес. Также подсчет калорий подходит для людей с сахарным диабетом, болезнями сердца или нарушением обмена веществ, чтобы эффективно контролировать свои заболевания. Для спортсменов, активных людей и тех, кто занимается интенсивными физическими нагрузками или видами спорта, которые требуют выносливости, подсчет калорий также будет полезен.
Подсчет калорий помогает нам понять, какие размеры порций подходят, и предотвращает переедание. Подсчет калорий развивает осознанность в отношении наших пищевых привычек – это приводит к лучшему контролю над выбором продуктов.
Независимо от того, ваша цель – похудеть или набрать вес, подсчет калорий дает четкое представление о том, что вы потребляете. Таким образом вам становится намного проще скорректировать свой рацион и не сбиться с пути для достижения своих целей.
Для того, чтобы правильно считать калории вам необходимо:
- Определить свои потребности в калориях. Рассчитать базальный уровень метаболизма. Это можно сделать с помощью онлайн-калькулятора или проконсультироваться с дипломированным диетологом.
- Отслеживайте свое потребление. Для этого можно вести дневник питания или использовать приложение для подсчета калорий.
- Отслеживайте размеры порций. Можно ознакомиться со стандартными размерами порций, что поможет вам научиться точно их рассчитывать. Можно использовать мерные чашки и пищевые весы, чтобы оценить размер порций. Лайфхак лично от меня, размер порции для каждого человека – это его «кулачок» – поэтому вам достаточно измерить размер своей порции всего один раз. А дальше просто придерживаться цифр.
- Читайте этикетки на продуктах, внимательно изучайте информацию о пищевой ценности. Это поможет вам определить калорийность одной порции.
Каждый человек уникален и индивидуален, поэтому рекомендую проконсультироваться с дипломированным диетологом, чтобы адаптировать подсчет калорий к вашим потребностям и обеспечить сбалансированный подход к питанию.