Названы главные преимущества секса для здоровья

По словам Эми Веттер, доктора медицинских наук, сертифицированного акушера-гинеколога из Атланты, секс может быть полезен для организма по многим причинам. Некоторые из них включают улучшение сна, снижение стресса, повышение самооценки, снижение артериального давления и облегчение боли. Причём это касается и самоудовлетворения.

© Ferra.ru

Улучшение здоровья сердца. Продольное популяционное исследование, опубликованное в Американском журнале кардиологии, показало, что мужчины, которые занимались сексом по крайней мере два раза в неделю, имели меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или сердечный приступ, чем те, кто занимался любовью один раз в месяц или реже. Обсервационное исследование, опубликованное в 2020 году, также показало, что секс может улучшить долгосрочное выздоровление после сердечного приступа.

Облегчение боли. Есть свидетельства, что женщины могут получить некоторое облегчение от менструальных спазмов благодаря хорошему оргазму.

Снижение уровня стресса и кровяного давления. Секс повышает уровень эндорфинов и других гормонов, улучшающих настроение. Небольшое исследование, опубликованное в журнале Sexual Medicine, показало, что секс в ночь перед измерением артериального давления приводит к снижению уровня систолического артериального давления. И чем приятнее был секс, тем сильнее был эффект.

Снижение вероятности развития рака простаты. Большое проспективное когортное исследование с участием почти 32 000 мужчин в США показало, что у тех, кто сообщал об эякуляции более 21 раза в месяц, по сравнению с теми, кто делал это четыре-семь раз в месяц, вероятность развития рака простаты была на 20 процентов ниже.

Fast&Up

Хороший сон и усиление сексуального желания. Секс улучшает сон за счёт высвобождения гормонов окситоцина, пролактина и эндорфинов.

Повышенное настроение и более крепкие отношения. Существуют биохимические обоснования улучшения настроения как преимущества секса: от нейротрансмиттеров, которые могут высвобождаться во время здорового секса, до усилителей настроения, содержащихся в самой сперме.

Сияющая и молодая кожа. Во время секса учащённое сердцебиение увеличивает приток крови к лицу. Это заставляет кровеносные сосуды расширяться.