Ученые признали эффективность «диеты от менопаузы»

Рацион, призванный помочь женщинам облегчить симптомы менопаузы, вызвал нешуточные споры. Предложение венгерских ученых подверглось критике научного сообщества — многие не согласились с «открытием» коллег, так как уверены: они не предложили ничего нового. Но все не так однозначно. Особая диета все же оказалось полезной, в первую очередь для похудения. Заметим, что суть сводилась к тому, что женщинам настоятельно рекомендуется избегать обработанного мяса и тортов, сократить потребление алкоголя, но увеличить потребление белка.