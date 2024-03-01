Ученые признали эффективность «диеты от менопаузы»

Рацион, призванный помочь женщинам облегчить симптомы менопаузы, вызвал нешуточные споры. Предложение венгерских ученых подверглось критике научного сообщества — многие не согласились с «открытием» коллег, так как уверены: они не предложили ничего нового. Но все не так однозначно. Особая диета все же оказалось полезной, в первую очередь для похудения. Заметим, что суть сводилась к тому, что женщинам настоятельно рекомендуется избегать обработанного мяса и тортов, сократить потребление алкоголя, но увеличить потребление белка.
При этом мяса, согласно рекомендациям, в рационе должно быть немало — 1–1,2 г белка на килограмм веса в день для «увеличения и поддержания скелетной мускулатуры». Для женщины весом 70 кг это равносильно двум с половиной куриным грудкам.
«Здоровая сбалансированная диета помогает снизить тяжесть всех хронических проблем со здоровьем, потому что она обладает противовоспалительным действием. Так что да, диета, подобная этой, вероятно, уменьшит тяжесть симптомов пременопаузы», — высказалась доктор Салли Кинг в беседе с MailOnline.
В свою очередь, диетолог Дуэйн Меллор сравнил эту диету с популярной средиземноморской.
«Это очень похоже на средиземноморскую диету, которая, как известно, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и также должна способствовать снижению веса, что может помочь в лечении симптомов менопаузы. Таким образом, на самом деле это не диета для борьбы с менопаузой, это здоровая диета, которая может помочь сохранить здоровье большинству взрослых, независимо от того, на каком этапе жизни они находятся», — высказался эксперт.
Ранее стало известно о пользе атлантической диеты.