Врач назвала побочные эффекты Великого поста

Она отметила в разговоре с «Подмосковье Сегодня», что суть поста заключается в том, чтобы убрать из рациона определенные напитки и еду. Люди соблюдают пост по разным причинам: кто-то хочет очистить свою пищеварительную систему или похудеть, а кто-то - ради религиозных и духовных целей.

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Врач посоветовала людям, которые страдают хроническими заболеваниями, обязательно проконсультироваться с терапевтом перед началом поста и определить, насколько долгим он будет: 10, 20, 30 дней или больше.

Каримова подчеркнула, что во время поста в организме могут произойти положительные изменения, но также возможны и побочные эффекты: усталость, слабость, головные боли, неприятный запах от тела и диарея.

Она рекомендовала заранее отказаться от всех веществ, вызывающих зависимость, за одну-две недели до поста, например, от сигарет и алкоголя. Также следует убрать из рациона напитки с кофеином, такие как кофе и чай, и лимонады.

Кроме того, можно сократить количество потребляемой пищи и включить в свой рацион больше свежих овощей и фруктов. Благотворно отразятся на здоровье и легкие физические нагрузки, такие как занятия йогой или ходьба. Интенсивные тренировки не обязательны.

Наконец, важно не забывать о достаточном отдыхе и хорошем сне.