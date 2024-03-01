Какие ягоды омолаживают организм

Эндокринолог Щеглова назвала молодильную ягоду
Эндокринолог Светлана Щеглова считает чернику настоящим подарком для тех, кто заботится о своем здоровье.
По ее словам, эту ягоду необходимо включать в свой рацион особенно людям возрастной категории 50+. В беседе с изданием «А теперь внимание!» эксперт обратила внимание на то, что черника помогает замедлять старение и защищает от деменции.
Антоцианы, которые содержатся в ягоде, способствуют улучшению зрения и поддерживают работу головного мозга.
Антиоксиданты в составе черники борются с воспалениями, не дают клеткам организма разрушаться. В комплексе все это помогает сохранить здоровье на длительный срок.
Также эндокринолог советует употреблять малину.