Можно ли кататься при ожирении на лыжах и коньках

Важно учитывать некоторые нюансы.

У людей с избыточной массой тела и ожирением нередко встаёт вопрос, насколько для них безопасны зимние активности, в частности катание на лыжах и коньках. Безусловно, физическая активность при лишнем весе будет полезной, но как отреагируют на такую нагрузку суставы и сердце? Разбираемся с экспертами.

Мнение травматолога-ортопеда

«Прямого запрета точно нет, к тому же есть различные степени ожирения, которые предполагают свои ограничения».

Существует прямая зависимость между весом и давлением на суставы — чем он больше, тем больше механическая нагрузка. А любой спорт это воздействие увеличивает. Тем не менее, когда мы говорим именно про лыжи и коньки, стоит учитывать, что это в первую очередь скользящая нагрузка, которая сама по себе не столь вредна для суставов, в отличие от ударно-прыжковой.

Однако необходимо учитывать, что выше речь идёт про любительский уровень занятий спортом, потому что когда мы говорим про профессиональные тренировки по три-четыре часа семь дней в неделю, то там нагрузки колоссальные даже при «нормальном» ИМТ (индекс массы тела).

Важно разумно подходить к занятиям такими видами спорта и помнить, что любая физическая активность не должна вызывать болевых ощущений. Не стоит забывать о разминке перед занятиями спортом.

Один из самых безопасных вариантов при ожирении — это плавание, которое не оказывает давления на суставы. Также можно рассмотреть упражнения с петлями TRX и другие форматы с нагрузкой весом тела, без дополнительных отягощений.

Независимо от вида спорта, надо помнить: если любые упражнения вызывают боли, совершенно точно не стоит это игнорировать и заниматься через «не могу». Необходимо обратиться к врачу травматологу-ортопеду, чтобы выяснить, в чём причина, и модифицировать нагрузки, исходя из результатов обследования, чтобы спорт был действительно полезен.

Мнение кардиолога

«Кататься на лыжах и коньках при ожирении можно, но с некоторыми оговорками».

У каждого человека ожирение может по-разному влиять на состояние сердца и сосудов. Поэтому, прежде чем приступить к новым формам физической активности, нужно иметь представление о состоянии своей сердечно-сосудистой системы. Для этого достаточно раз в год в рамках диспансеризации делать ЭКГ (электрокардиография) и ЭХО (эхокардиография), отслеживать уровень холестерина и следить за артериальным давлением.

Поскольку и катание на лыжах, и катание на коньках – это кардионагрузка, важно начинать с малого, постепенно наращивая время занятий. Это позволит сердечно-сосудистой системе плавно адаптироваться и не испытывать перегрузок, улучшать выносливость и общее состояние.

Серьёзными ограничениями к таким видам активностей являются наличие диагностированной гипертонии, аритмии и ишемической болезни сердца, которые часто сопровождают людей с ожирением. В результате слишком интенсивные нагрузки могут спровоцировать угрожающие скачки давления, одышку и приступ стенокардии.