Калининградский сексолог рассказал, из-за чего в долгих отношениях пропадает страсть и как её вернуть

Забудьте миф о двух половинках. «Сложность заключается в том, что нам нужно научиться балансировать: близость и доверие должны гармонично сочетаться с личной свободой и независимостью каждого партнёра», — пояснила сексолог. Посмотрите на отношения под другим углом. Отстранитесь от реальности и постарайтесь увидеть в партнёре таинственного незнакомца. Понаблюдайте со стороны, как за чужим человеком: как он блистает на работе, занимается любимым хобби, общается с друзьями. Вы заметите, как влечение вновь вернётся. Ослабьте контроль. Стремясь стать с другим человеком единым целым, мы вызываем ещё один побочный эффект: наш партнёр начинает чувствовать себя загнанным в клетку. Поэтому не нужно навязывать любовнику свои принципы и призывать к моногамии, следить за всеми передвижениями и задавать компрометирующие вопросы. Этим вы только подогреете желание восполнить недостаток личного пространства.Избавьтесь от культа детей. Не тратьте на ребёнка всё своё время: чтобы сохранить интерес друг к другу, супруги должны проявлять заботу и внимание не только к детям. Придумайте, где и когда вы сможете оставаться вдвоём, не переживая при этом о семейных и бытовых проблемах. Разделяйте обязанности. Важно уметь идти на компромисс — именно в этом и заключается настоящая любовь и вообще любые отношения. Когда вы разделяете нагрузку пополам, то с удовольствием обнаружите, что свободного времени стало чуть больше и его можно посвятить друг другу.Примите тот факт, что любовь и страсть не одно и то же. Иногда мы хотим в любви одного, а в сексе — совсем другого. Некоторые считают, что второе без первого невозможно, для них секс — это способ достичь большей эмоциональной близости. Разлад в интимной жизни может начаться из-за того, что у партнёров совершенно разные ожидания.Позвольте себе быть эгоистом в постели. Некоторые люди думают только о том, чтобы не разочаровать партнёра, и напрочь забывают о собственном удовольствии. Чтобы ощутить возбуждение, необходимо на время выйти из эмоциональной связи, заглянуть в себя, сфокусироваться на собственных ощущениях. Добавьте игривости. Игра помогает выйти за рамки повседневности и сохранить остроту чувств. Так что перестаньте считать брак исключительно серьёзной работой. Подключайте воображение! Назначайте партнеру свидание в отеле, пофлиртуйте с ним во время телефонного разговора.