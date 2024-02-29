Калининградский сексолог рассказал, из-за чего в долгих отношениях пропадает страсть и как её вернуть
Со временем влюблённость и яркие эмоции в долгих отношениях сходят на «нет», что является нормой. «Клопс» узнал у калининградского сексолога Светланы Барицкой, как вернуть чувственность и страсть, даже если кажется, что между партнёрами всё угасло.
Часто брак оказывается не таким, как мужчина и женщина представляют себе изначально. Соответственно, отношения превращаются в более размеренные, страсть уступает место быту, секс становится менее жарким. В связи с этим супруги могут погрузиться в серость и обыденность.
Со временем влюблённость и яркие эмоции, вызванные бурей гормонов, сходят на нет, что вполне естественно», — рассказывает специалист.
И совершенно неважно, сколько вы вместе. Дежурный секс по расписанию вовсе не плох, если вас по-прежнему связывает искренняя любовь. Но не зря говорят про «пламя страсти». Вернуть «огонёк» в отношения никогда не поздно, даже если вашему браку уже 15 и более лет.
Причины, по которым партнёры теряют интерес
Разница сексуальных темпераментов. Со временем это несоответствие становится ещё больше очевидным.Смена контекста. К изменению контекста можно отнести: начало сложного периода на работе, появление маленького ребёнка, который требует 100% внимания, конфликт между партнёрами.Иллюзия, когда партнёры начинают воспринимать друг друга как открытую книгу. На самом деле каждый человек — это безграничная вселенная, которую можно изучать хоть всю жизнь.Потребности партнёров в паре перестают закрываться.Неготовность принимать трансформацию отношений и ожидание, что каждый день должен быть таким же страстным, как в первый месяц знакомства.
Ошибки, способствующие исчезновению страсти
Светлана Барицкая перечислила факторы, которые негативно влияют как на сами отношения, так и на сексуальное желание в них.
Скандалы и конфликты, которые партнёры не пытаются решить конструктивно и экологично.Попытки угодить во всём. При таком поведении возникают конфликты, которые также остаются неразрешёнными, а недовольство накапливается.Отсутствие искренности. Если супруги не способны быть честными друг с другом (а также сами с собой), вернуть страсть в отношения будет практически невозможно.Отсутствие доверия. Ярчайший пример недоверия к партнёру – ревность. Такими действиями вы ограничиваете свободу друг друга, даёте еще больше поводов для недоверия и возникновения конфликтов.
Как вернуть страсть в отношения
Забудьте миф о двух половинках. «Сложность заключается в том, что нам нужно научиться балансировать: близость и доверие должны гармонично сочетаться с личной свободой и независимостью каждого партнёра», — пояснила сексолог. Посмотрите на отношения под другим углом. Отстранитесь от реальности и постарайтесь увидеть в партнёре таинственного незнакомца. Понаблюдайте со стороны, как за чужим человеком: как он блистает на работе, занимается любимым хобби, общается с друзьями. Вы заметите, как влечение вновь вернётся. Ослабьте контроль. Стремясь стать с другим человеком единым целым, мы вызываем ещё один побочный эффект: наш партнёр начинает чувствовать себя загнанным в клетку. Поэтому не нужно навязывать любовнику свои принципы и призывать к моногамии, следить за всеми передвижениями и задавать компрометирующие вопросы. Этим вы только подогреете желание восполнить недостаток личного пространства.Избавьтесь от культа детей. Не тратьте на ребёнка всё своё время: чтобы сохранить интерес друг к другу, супруги должны проявлять заботу и внимание не только к детям. Придумайте, где и когда вы сможете оставаться вдвоём, не переживая при этом о семейных и бытовых проблемах. Разделяйте обязанности. Важно уметь идти на компромисс — именно в этом и заключается настоящая любовь и вообще любые отношения. Когда вы разделяете нагрузку пополам, то с удовольствием обнаружите, что свободного времени стало чуть больше и его можно посвятить друг другу.Примите тот факт, что любовь и страсть не одно и то же. Иногда мы хотим в любви одного, а в сексе — совсем другого. Некоторые считают, что второе без первого невозможно, для них секс — это способ достичь большей эмоциональной близости. Разлад в интимной жизни может начаться из-за того, что у партнёров совершенно разные ожидания.Позвольте себе быть эгоистом в постели. Некоторые люди думают только о том, чтобы не разочаровать партнёра, и напрочь забывают о собственном удовольствии. Чтобы ощутить возбуждение, необходимо на время выйти из эмоциональной связи, заглянуть в себя, сфокусироваться на собственных ощущениях. Добавьте игривости. Игра помогает выйти за рамки повседневности и сохранить остроту чувств. Так что перестаньте считать брак исключительно серьёзной работой. Подключайте воображение! Назначайте партнеру свидание в отеле, пофлиртуйте с ним во время телефонного разговора.
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