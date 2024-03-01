Как привычка сутулиться влияет на позвоночник

Привычка сутулиться во время учебы или работы за компьютером не приводит к заболеваниям позвоночника, болям в спине и шее, уверен врач-физиотерапевт Крис Маккарти. Устоявшийся миф о сутулости он развеял в статье для The Conversation.

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По словам Маккарти, за последние два десятилетия было проведено множество исследований, ни одно из которых не подтвердило, что привычка сутулиться ведет к повреждениям позвоночника.

«Если вы испытываете боль в спине или шее, можете быть уверены, что поза, в которой вы сидите или ходите, вероятно, повлияла на это не так сильно, как принято думать», — заявил физиотерапевт.

Он добавил, что более вероятная причина болезненных ощущений — образ жизни и отсутствие двигательной активности.

Маккарти добавил, что позвоночник человека способен принимать самые разные положения и выдерживать довольно большое давление, но по-настоящему ему вредит долгое неподвижное сидение или стояние в одной позе, поэтому лучшее, что можно сделать для здоровья спины, — это регулярно прерывать работу. Это время можно использовать, чтобы сделать короткую зарядку, растяжку или выйти на небольшую прогулку, считает физиотерапевт.