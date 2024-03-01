Названы четыре оздоравливающие мозг привычки

Здоровье мозга всегда должно быть в приоритете, но по мере старения риск возрастных заболеваний становится все выше. Важно принимать меры, чтобы поддерживать способности мозга правильно функционировать многие годы. Эксперты рассказали о четырех привычках, которые стоит включить в свою жизнь людям за 40 лет, чтобы позаботиться о когнитивном здоровье.

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Высокобелковый завтрак

Белок — важный макроэлемент для здоровья в целом, независимо от того, нужно ли сбросить вес, нарастить мышечную массу или просто поддерживать форму тела. Специалист по холистическому питанию Патриция Илз рассказала, что мозг человека состоит из белка, липидов и воды. Белки помогают нейронам головного мозга взаимодействовать друг с другом с помощью нейромедиаторов, которые состоят из аминокислот. Недостаток белка может привести к когнитивным нарушениям и слабоумию. Эксперт посоветовала в дополнение к тому, чтобы в завтраке было не менее 30 граммов белка, включить в этот прием пищи полезные жиры, такие как кокосовое, оливковое масла или масло авокадо.

Солнечные ванны

Солнечный свет полезен для мозга, поэтому Илз посоветовала проводить на солнце не менее 10 минут каждый день до 10 часов утра, что будет способствовать здоровому циркадному ритму и улучшению сна — известно, насколько важен хороший режим сна для общего состояния здоровья, особенно когда речь заходит о когнитивных функциях.

— Сон жизненно важен для здоровья мозга, поскольку формирует и поддерживает способность мозга обучаться и создавать новые воспоминания, а также концентрироваться и быстро реагировать, — объяснила эксперт.

Пейте воду

Гидратация очень важна, когда речь заходит о поддержании оптимального здоровья, включая здоровье мозга. Заманчиво налить себе большую чашку кофе сразу после пробуждения, но стоит сделать выбор в пользу воды, сообщает американское издание She Finds.

— Первым делом выпейте стакан воды, прежде чем тянуться за кофеином. Концентрация и когнитивные способности улучшаются за счет увеличения притока кислорода и крови к мозгу, чему способствует вода, — отметила Илз.

Нейробика (упражнения для мозга)

Тренировки помогают поддерживать тело в наилучшей форме — так почему бы не сделать упражнения для мозга регулярной частью утреннего распорядка дня для оптимальной когнитивной функции? Психолог Род рассказал об упражнениях для мозга, которые называются нейробика.

— Нейробика — это упражнения для мозга, которые предполагают использование органов чувств новыми способами. Чистите зубы недоминирующей рукой или одевайтесь с закрытыми глазами. Эти простые действия стимулируют нервные пути и могут повысить гибкость ума и память, — посоветовал специалист.