Можно ли сбросить вес с помощью сауны

Пребывание в сауне действительно ускоряет расход калорий: организм расходует энергию на охлаждение. Так может ли поход в сауну заменить тренировку? На этот вопрос ответили ученые, развернув ряд исследований. Одно из них проводилось только на мужчинах, причем с сидячим образом жизни.

© Super.ru

Участникам предстояло посетить сауну четыре раза по 10 минут с небольшим перерывом. Мужчины сожгли около 73 калорий за первый 10-минутный сеанс, а на четвертом среднее количество сожженных калорий увеличилось до 134.

Исследование ученых из Польшы распространилось и на женщин, правда, всем участникам и участницам было по 19–20 лет. На этот раз 10-минутных сеансов было всего два, и все до одного потеряли в весе. Но случилось это благодаря потере жидкости.