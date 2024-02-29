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Специалисты назвали опасные источники жиров и сахара

По словам специалистов, к числу самых опасных для организма продуктов можно причислить фастфуд, картошку фри, соленую пищу, а также блюда, которые готовятся прямо в масле. Например, пончики и чебуреки.

Самые опасные источники жиров и сахара для организма
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Такая еда состоит из углеводов, которые могут быть опасны для организма, поскольку чаще всего в них содержится большое количество сахара и жира. Что касается жареной пищи, в ней большое количество трансжиров.

Также врачи портала «Здоровое-питание.рф» рекомендовали не злоупотреблять газированными напитками, богатыми сахаром.

Ранее одними из самых опасных для поджелудочной железы продуктах признали йогурты, творожки и обезжиренные молочные продукты и сыр. 

ЗОЖ