Самые опасные источники жиров и сахара для организма

По словам специалистов, к числу самых опасных для организма продуктов можно причислить фастфуд, картошку фри, соленую пищу, а также блюда, которые готовятся прямо в масле. Например, пончики и чебуреки.

Такая еда состоит из углеводов, которые могут быть опасны для организма, поскольку чаще всего в них содержится большое количество сахара и жира. Что касается жареной пищи, в ней большое количество трансжиров.