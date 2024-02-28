Эксперт объяснил, чем полезна для здоровья куркума с теплой водой

Эксперт объяснил, чем полезна для здоровья куркума с тёплой водой
Сохранить тело в тонусе может помочь один напиток: куркума с водой. Считается, что он обладает множеством полезных для здоровья свойств.
Куркума представляет собой пряность, полезную для здоровья человека. В состав этого продукта входят почти все витамины группы В, витамины Е, К и РР, калий, марганец, железо, медь, цинк. При этом в сутки нельзя употреблять больше одной столовой ложки куркумы.
Часто куркуму добавляют в различные напитки: в молоко, кофе или чай. Некоторые любят добавлять её в простую тёплую воду. Максимальную пользу такой напиток принесёт при его употреблении сразу после сна.
Тёплая вода с куркумой полезна тем, что помогает снизить уровень холестерина, вероятность развития болезни Альцгеймера, рака и других заболеваний. Также куркумин в составе куркумы благотворно влияет на внутреннее покрытие стенок кровеносных сосудов, укрепляет сосудистую систему, делает сосуды прочнее и эластичнее. Этот напиток улучшает пищеварение, поддерживает в норме микрофлору кишечника, положительно влияет на когнитивные функции и настроение.
Но принимать воду с куркумой можно не всем. Не рекомендуется употреблять этот напиток беременным и кормящим женщинам, людям с проблемами с желчным, при одновременном приёме лекарств от диабета, антикоагулянтов, при аллергии на куркуму и индивидуальной непереносимости.