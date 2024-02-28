Эксперт объяснил, чем полезна для здоровья куркума с теплой водой

Сохранить тело в тонусе может помочь один напиток: куркума с водой. Считается, что он обладает множеством полезных для здоровья свойств.

Куркума представляет собой пряность, полезную для здоровья человека. В состав этого продукта входят почти все витамины группы В, витамины Е, К и РР, калий, марганец, железо, медь, цинк. При этом в сутки нельзя употреблять больше одной столовой ложки куркумы.

Часто куркуму добавляют в различные напитки: в молоко, кофе или чай. Некоторые любят добавлять её в простую тёплую воду. Максимальную пользу такой напиток принесёт при его употреблении сразу после сна.

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Тёплая вода с куркумой полезна тем, что помогает снизить уровень холестерина, вероятность развития болезни Альцгеймера, рака и других заболеваний. Также куркумин в составе куркумы благотворно влияет на внутреннее покрытие стенок кровеносных сосудов, укрепляет сосудистую систему, делает сосуды прочнее и эластичнее. Этот напиток улучшает пищеварение, поддерживает в норме микрофлору кишечника, положительно влияет на когнитивные функции и настроение.