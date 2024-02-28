Врач рассказала, почему нужно обязательно мыть многоразовую бутылку

Врач Марова рассказала, почему нужно обязательно мыть многоразовую бутылку
Гастроэнтеролог и терапевт Светлана Марова рассказала, чем можно заболеть, если не мыть многоразовую бутылку. Подобные емкости часто используют во время походов в спортзал.
Врач посоветовала покупать бутылку с достаточно широким горлышком и широкой крышкой. Обрабатывать ее можно обычными моющими средствами. Необходимо тщательно промывать все участки бутылки, ведь там могут собираться бактерии.
— Многие исследования показывают большое количество бактерий: и золотистый стафилококк, и кишечная палочка, и клебсиелла, и много других, — отметила врач в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».
Бутылку желательно мыть уже после 2–3 часов использования, то есть после каждого похода в спортзал.
Эксперт добавила, что самый безопасный материал для хранения воды — это стекло, но стеклянные бутылки тяжелые и хрупкие.