Врач рассказала, почему нужно обязательно мыть многоразовую бутылку

Гастроэнтеролог и терапевт Светлана Марова рассказала, чем можно заболеть, если не мыть многоразовую бутылку. Подобные емкости часто используют во время походов в спортзал.

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Врач посоветовала покупать бутылку с достаточно широким горлышком и широкой крышкой. Обрабатывать ее можно обычными моющими средствами. Необходимо тщательно промывать все участки бутылки, ведь там могут собираться бактерии.

— Многие исследования показывают большое количество бактерий: и золотистый стафилококк, и кишечная палочка, и клебсиелла, и много других, — отметила врач в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Бутылку желательно мыть уже после 2–3 часов использования, то есть после каждого похода в спортзал.