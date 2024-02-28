Сколько нужно есть шоколада в день для антиоксидантного эффекта

С одной стороны, шоколад содержит полезные для организма вещества, с другой — совершенно очевидно, что съесть плитку за раз — плохая идея. Сколько нужно шоколада для антиоксидантного (и не только) эффекта, рассказала Daily Mail диетолог Марион Нестле.