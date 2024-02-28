Россиянам назвали способы определить проблемы со здоровьем по походке

Походка может меняться при нарушении тонуса мышц или подвижности суставов, предупредила врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова. В комментарии для «Ленты.ру» она назвала способы определить проблемы со здоровьем по походке.

© Lenta.ru

По словам доктора Даниловой, из-за неправильной работы мышц изменяется положение ног, что негативно влияет на слаженную работу суставов, в результате формируется патологический стереотип ходьбы. Она объяснила, что во время движения, кроме мышц и суставов ног, активно работают пояснично-крестцовый отдел позвоночника и таз, а также мышцы этих областей.

«Распространенной причиной неправильной походки является слабость ягодичной мышцы, из-за которой недостаточно разгибается тазобедренный сустав, — прокомментировала врач. — Поясничный отдел позвоночника реагирует на это своим переразгибанием и в итоге перегружается. В результате возникает ощущение напряжения, тяжести и даже боли после длительной ходьбы».

Человек может косвенно диагностировать у себя нарушения походки, обнаружив неравномерное изнашивание обуви, мозоли и натоптыши на стопах, асимметрию в движении ног (ее можно определить по неравномерному стуку каблуков), асимметрию в движении таза, туловища и рук при ходьбе

Здоровый человек ходит с прямой спиной, расправленными плечами, с головой в ровном положении, отметила доктор Данилова. Она заверила, что во время правильной ходьбы активно участвуют мышцы брюшного пресса, что, в свою очередь, стимулирует правильную работу органов желудочно-кишечного тракта.

Слаженная работа мышц снижает уровень гормонов стресса. Также улучшается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, восстанавливается кровообращение в застойных областях и тканевый обмен, повышается устойчивость к физическим нагрузкам Римма Данилова врач ЛФК

В заключение врач предупредила, что неправильная походка может стать причиной болей в позвоночнике, сухожилиях и суставах ног. При этом непродолжительная боль, тяжесть и усталость в этих частях тела сменяются артрозом и артритом, воспалениями и нарушениями эластичности сухожилий ног. В случае развития таких осложнений можно обратиться за помощью к ортопеду, травматологу, ревматологу, подиатру — специалисту по реабилитации стоп и голеней, подытожила доктор Данилова.