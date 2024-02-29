Эксперт указала на опасности моды на самоназначение капельниц с железом

Гематолог Наталия Андреева предупреждает о опасности самостоятельного введения препаратов железа без контроля медицинских специалистов.

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В интервью Pravda.Ru она подчеркнула, что необходимо разумно подходить к вопросу о здоровье, так как в последнее время в сети все чаще рекламируют интенсивные курсы внутривенного введения препаратов железа как способ повышения силы и укрепления организма. Однако гематолог предостерегает от подобного подхода, отмечая, что железо вводится внутривенно вторым этапом, после применения таблетированных препаратов. Такие меры следует рассматривать лишь при отсутствии эффекта от перорального приема.

Доктор Андреева отмечает, что в случае непонятной слабости или постинфекционных состояний самостоятельное введение препаратов железа может быть опасным, так как железо будет конкурировать с вирусами или бактериями. Важно всегда искать причину дефицита железа.

Специалист подчеркивает, что не всегда низкий уровень гемоглобина является единственной причиной ослабления организма. Признаки, такие как сухость кожи, ломкость ногтей и другие, могут свидетельствовать о недостатке ферритина. В таких случаях таблетированный прием препарата является предпочтительным.

Незаконное самоназначение капельниц с препаратами железа может привести к гемосидерозу - отложению избыточного железа в органах и тканях, что представляет серьезную угрозу для здоровья. Гематолог напоминает, что без контроля специалистов такие действия могут привести к нежелательным последствиям.