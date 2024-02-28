Как избежать переедания при стрессе

Протеиновые батончики или протеиновые коктейли помогут справиться с чувством голода, который возникает вследствие стресса. Об этом РИАМО рассказал старший инструктор-методист отделения физиотерапии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

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По его словам, в этих продуктах содержится большое количества белка, который поможет оставаться сытым длительное время. Помимо этого, они снизят нагрузку на организм в виде углеводов и лишних элементов, которые приводят к увеличению веса.

«Белок уберет чувство голода и закроет запрос на стрессовое переедание. На крайний случай, можно употреблять какие-нибудь сырые, не жареные орехи, типа грецкого, лесного, чтобы опять же не переедать», — посоветовал Антонов.

Эксперт также рекомендует равномерно распределять приемы пищи в течение дня и делать между ними равные по времени промежутки. Это позволит избежать пауз, которые вызывают сильное чувство голода, заключил физиотерапевт.

Врач-нутрициолог, блогер «Одноклассников» Татьяна Рыбакова до этого рассказала «Газете.Ru», что голод после еды может сохраняться из-за нехватки белка. По ее словам, этот компонент помогает надолго сохранить ощущение сытости. Им богаты мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые.