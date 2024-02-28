Диета на детском питании является одной из самых безумных, потому что она не принесет пользы и чувства насыщения. Об этом kp.ru рассказала нутрициолог и эксперт проекта "ДелоТела" Алена Балухтина.

"Как раз-таки маленьких детей потихоньку адаптируют к взрослой пище, твердости, плотности и аллергенам, а эта диета предлагает обратный процесс — деградацию. Ну вот не надо деградировать!" — призвала эксперт.

Помимо этого, неэффективной будет и холодная диета, которая предполагает увеличение расхода энергии за счет изменения терморегуляции. По ее словам, эффект от нее будет незначительным, однако такое питание может спровоцировать резкое сужение сосудов, проблемы с зубной эмалью и почками.

К числу опасных диет Балухтина отнесла похудение с помощью ленточных червей. Она отметила, что подсаживание паразитов в тело человека может грозить анемией, болью в мышцах, болями во всем теле и другими проблемами.

Последняя диета, о которой рассказала нутрициолог, — пивная. По ее словам, она тоже не принесет никакой пользы, но также может спровоцировать проблемы со здоровьем.