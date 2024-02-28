Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

Сегодня поговорим о пищевых привычках.

В любом гиде по правильному питанию говорится о необходимости клетчатки. Но не у всех есть полное понимание о ней. Что это такое и для чего она нужна, сейчас разберёмся.

Клетчатка - это твёрдые пищевые волокна, получаемые человеком из растительной пищи. Клетчатка относится к углеводам, но, в отличие от большинства из них, не расщепляется на молекулы глюкозы. Жёсткие волокна, не перевариваемые желудком, нужны кишечнику: они воздействуют на пищеварительные органы, раздражая их стенки и стимулируя сокращение. Клетчатка нормализует микрофлору кишечника, уровень холестерина и сахара в крови, помогает бороться с дисбактериозом и воспалительными процессами в ЖКТ.

Пищевые волокна бывают двух видов - растворимые и нерастворимые, и мы нуждаемся в обоих. Растворимая клетчатка, впитывая воду, образует гелевидную структуру. Такое "желе" связывает и выводит из организма токсины, а полезные бактерии в такой среде, наоборот, сохраняются. Её источник - фрукты, овощи, ягоды, бобовые, ячмень, овёс, семена. Нерастворимые или грубые пищевые волокна - это неочищенные крупы, зерновые, бобовые, кожура овощей. Такая клетчатка стимулирует перистальтику и абсорбирует шлаки.