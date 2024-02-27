Daily Mail: йогурты с низким содержанием сахара наиболее полезны для здоровья

Британский диетолог Клэр Торнтон-Вуд и специалист по контролю качества в индустрии пищевых добавок Эйдан Гоггинс рассказали Daily Mail, что самыми полезными для здоровья являются питьевые йогурты с низким содержанием добавленного сахара и большой концентрацией полезных бактерий.

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При покупке йогурта диетолог посоветовала обращать внимание на то, сколько сахара в нем содержится. Дело в том, что употребление сладких йогуртов может повысить уровень глюкозы в крови и обострить чувство голода. Отмечается, что некоторый процент добавленного сахара может приходиться на лактозу, натуральный сахар, содержащийся в молоке. Лактоза усваивается медленно, тем самым способствуя поддержанию стабильного уровня сахара в крови.