Эксперт: «в борьбе с целлюлитом не существует чудодейственного решения»

Многие начинают готовить свое тело к пляжному сезону уже сейчас: посещают спортзалы и фитнес-клубы, следят за питанием. Кто-то ставит себе дополнительную цель - непременно разобраться с целлюлитом, который обычно распространяется по ягодицам, бедрам и животу.

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Эксперт эко-маркета натуральной продукции «9 монахов» Ирина Воронцова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила о том, что не стоит вестись на уловки маркетологов, предлагающих избавиться от «апельсиновой корки» с помощью определенного крема или процедуры. По ее словам, чудодейственных решений в борьбе с целлюлитом нет. Его сложно устранить раз и навсегда, но улучшить состояние кожи все-таки можно. Главное - применять комплексный подход.

«Целлюлит - это не просто лишний жир, который исчезает благодаря корректировкам питания и физическим упражнениям. Это результат структурных изменений в подкожном жировом слое, вызванных нарушениями в кровообращении и лимфатической системе», - напомнила специалист.

Ирина Воронцова посоветовала чаще двигаться, больше ходить пешком, ежедневно уделять упражнениям хотя бы полчаса. Речь идет и о кардио, и о силовых тренировках, помогающих укрепить мышцы и улучшить циркуляцию крови. Следует обратить внимание на свой рацион: добавить больше овощей, фруктов, злаков, белков и полезных жиров. Это повлияет на снижение уровня жировых отложений.

«Улучшить кровообращение и лимфоток кожи действительно помогает регулярный массаж, скрабирование и увлажнение. Специальные кремы и сыворотки тоже способны немного разгладить «бугорки». Эффект достигается за счет содержащегося в них кофеина, ретинола, гуаране, аминопептида и различных растительных экстрактов Уменьшить видимость целлюлита также могут процедуры наподобие лимфодренажного массажа, обертываний и лазерного воздействия», - объяснила собеседница издания.