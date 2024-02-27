Эндокринолог рассказала о вреде солярия

Она отметила, что необходимо уделять время нахождению на открытом воздухе и избегать сильного солнечного облучения. По словам Тананакиной, витамин D лучше всего образуется при пребывании на свежем воздухе, даже если ультрафиолетовые лучи не слишком интенсивные. Она также рекомендует проводить время на улице, даже при низких температурах, чтобы поддерживать уровень витамина D в организме, сообщает РИАМО.