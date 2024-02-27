Эндокринолог рассказала о вреде солярия

Эндокринолог Тананакина рассказала о вреде солярия
Врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина порекомендовала не использовать солярий для восполнения витамина D.
Врач подчеркнула, что предпочтительнее получать витамин D естественным путем, так как из-за частого посещения солярия может возникать рак кожи.
Она отметила, что необходимо уделять время нахождению на открытом воздухе и избегать сильного солнечного облучения. По словам Тананакиной, витамин D лучше всего образуется при пребывании на свежем воздухе, даже если ультрафиолетовые лучи не слишком интенсивные. Она также рекомендует проводить время на улице, даже при низких температурах, чтобы поддерживать уровень витамина D в организме, сообщает РИАМО.
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