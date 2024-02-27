«Отечность возникает, когда снижена работа щитовидной железы, то есть имеется патология, когда недостаточное количество белка в рационе, когда много соли и когда много глюкозы. Если человек не придерживается никакой диеты, он чаще всего переедает сладкого и соленого, которые задерживают жидкость в организме», – сказала Казачкова.