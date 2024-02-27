Врач: отеки могут являться признаком дефицита белка в организме
Неправильное питание может провоцировать отечность. Подобным мнением поделилась врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Отечность возникает, когда снижена работа щитовидной железы, то есть имеется патология, когда недостаточное количество белка в рационе, когда много соли и когда много глюкозы. Если человек не придерживается никакой диеты, он чаще всего переедает сладкого и соленого, которые задерживают жидкость в организме», – сказала Казачкова.
Чтобы избавиться от отеков, сначала надо исключить патологию щитовидной железы, а после поменять образ жизни, перейти к сбалансированному питанию. Стоит ограничить употребление соли и сахара – отеки начнут сходить. До 5 граммов соли в сутки – это оптимальное количество.
Но соль – это и соевый соус, и майонез, и кетчуп, это все продукты питания, которые приобретаются в магазинах, напомнила диетолог. Важно иметь это в виду при потреблении подобных продуктов. Кроме того, следует каждый день употреблять необходимое организму количество воды. Норма потребления воды составляет 30 миллилитров на килограмм веса в сутки.