Мужчины старше 30 лет дали советы молодым парням

Обнимайте своих друзей-мужчин, говорите, как они вам дороги. Так много юношей хотят показывать свою дружбу и уязвимость, но боятся, что их высмеют. Если у вас проблемы с ментальным здоровьем, не бойтесь испортить настроение друзьям, упомянув это. Настоящие друзья лучше выслушают вас сейчас, чем придут на прощание с вами потом. Да, некоторые перестанут общаться, и это чертовски больно, но по крайней мере вы выясните, кому можно доверять dauntless91 пользователь Reddit