Какой в норме должна быть частота сердечных сокращений

Пульс, или частота сердечных сокращений, — это количество ударов сердца в минуту. В спокойном и расслабленном состоянии этот показатель обычно равняется от 60 до 100 ударов в минуту. Но каковы всё-таки границы нормы?

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На частоту сердечных сокращений могут влиять, помимо эмоционального состояния, ещё множество факторов. Среди них — положение тела (при переходе из сидячего положения в положение стоя пульс увеличивается), температура воздуха (при её повышении или при увеличении влажности увеличивается и пульс), эмоции (счастье, стресс, беспокойство увеличивают пульс), размер тела (при ожирении может быть более высокий пульс в состоянии покоя), приём лекарств.

Для того чтобы определить целевую частоту сердечных сокращений, сначала нужно выявить максимальную. Она высчитывается по формуле: 220 минус ваш возраст. Целевой показатель пульса при выполнении умеренных и интенсивных упражнений составляет около 50 85% от максимальной частоты пульса.

В среднем в 20 лет частота пульса равняется 100 170 ударов в минуту, в 30 лет — 95 162, в 35 лет — 93 157, в 40 лет — 90 153, в 45 лет — 88 149, в 50 лет — 85 145, в 55 лет — 83 140, в 60 лет — 80 136, в 65 лет — 78 132, в 70 лет — 75 128.