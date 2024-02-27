Старейший фитнес-тренер в мире рассказал о своем образе жизни

81-летний житель США, признанный старейшим фитнес-тренером в мире, рассказал о своем образе жизни и похвастался крепким здоровьем. Об этом сообщает Guinness World Records.

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Книга рекордов Гиннесса признала Тима Минника самым старым фитнес-инструктором в мире четыре года назад. В настоящее время он работает в тренажерном зале в городе Остин, штат Техас. По его словам, он решил стать тренером, потому что хотел чувствовать себя полезным для людей после того, как потерял жену.

Большинству клиентов Минника больше 50 лет, а самому старшему — 95 лет. Тренер и сам начал заниматься спортом лишь в зрелом возрасте, поэтому с удовольствием работает с клиентами, которые находятся в том же положении. «Мы начинаем терять мышцы в 35 лет или около того. И если не заниматься, то к 75 годам вы будете не в лучшей форме», — объясняет он.

Тренер планирует продолжать помогать людям становиться крепче и здоровее как можно дольше. Отмечается, что Минник не только тренирует клиентов, но и мотивирует их своим примером. В частности, он старается питаться здоровой едой и не употребляет алкоголь.