Диетолог назвала две специи, помогающие похудеть и бороться с воспалением

Специи — неотъемлемая часть кулинарных традиций во всем мире, они придают вкус, аромат, цвет и разнообразие блюдам. Помимо своей кулинарной привлекательности, многие специи также могут похвастаться потенциальной пользой для здоровья, в том числе и способностью помогать контролировать вес и уменьшать хронические воспаления. Диетолог Кимберли Букер назвала две приправы, которые помогают стройнеть и бороться с хроническим воспалением, пишет американское издание She Finds.

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Куркума

Куркума, ярко-желтая пряность, прославилась благодаря потенциальной пользе для здоровья. Особенно она эффективна для снижения хронического воспаления. Содержащийся в приправе куркумин известен мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

— Куркумин, уменьшая воспаление, способствует снижению веса, в том числе жира на животе. Он также потенциально улучшает чувствительность к инсулину, влияя на то, как организм накапливает жир, — отметила Букер.

Активное вещество куркумы действует как мощный антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы, которые способствуют воспалению. Снижая окислительный стресс, куркума помогает справиться с различными проблемами со здоровьем.

Черный перец

Черный перец, получаемый из растения Piper nigrum, не только одна из самых распространенных приправ в мире, но и очень полезная специя.

— Пиперин (активное соединение, содержащееся в черном перце), связан с потенциальным улучшением метаболизма жиров. Он улучшает усвоение других питательных веществ, в том числе тех, которые способствуют снижению веса, — пояснила диетолог.