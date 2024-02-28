Нутрициолог рекомендовала заменить в рационе сахар на эритритол или мед
Сахар в рационе можно заменить натуральными подсластителями, такими как эритритол или мед, сообщила Агентству городских новостей «Москва» нутрициолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Ломакина-Румянцева.
«Если вы решили поискать полезную альтернативу сахару, то есть несколько вариантов. Одним из них является использование натуральных подсластителей, таких как стевия, эритритол или мед. Эти подсластители имеют меньшую калорийность и не вызывают такой сильный скачок уровня сахара в крови, как обычный сахар. Только с медом нужно быть осторожным, так как он может вызывать аллергию», – сказала Ломакина-Румянцева.
По ее словам, другой вариант – использовать фрукты, ягоды и различные сиропы, например, яблочный или кленовый.
«Можно добавлять нарезанные фрукты в йогурт или овсянку. Но важно помнить, что в любом случае умеренность в потреблении сладостей очень важна для поддержания здорового образа жизни», – подчеркнула эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что в России с 27 февраля запрещается указывать на пищевых продуктах и БАД, что они содержат стевию, порошок из листьев этого растения, его сироп или экстракт. При этом сама стевия из оборота не исчезнет, на прилавках должна остаться более чистая и качественная продукция.