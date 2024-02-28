Нутрициолог рекомендовала заменить в рационе сахар на эритритол или мед

«Если вы решили поискать полезную альтернативу сахару, то есть несколько вариантов. Одним из них является использование натуральных подсластителей, таких как стевия, эритритол или мед. Эти подсластители имеют меньшую калорийность и не вызывают такой сильный скачок уровня сахара в крови, как обычный сахар. Только с медом нужно быть осторожным, так как он может вызывать аллергию», – сказала Ломакина-Румянцева.