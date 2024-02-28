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Нутрициолог рекомендовала заменить в рационе сахар на эритритол или мед

Сахар в рационе можно заменить натуральными подсластителями, такими как эритритол или мед, сообщила Агентству городских новостей «Москва» нутрициолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Ломакина-Румянцева.

Нутрициолог рекомендовала заменить в рационе сахар на эритритол или мед
© Агентство "Москва"

«Если вы решили поискать полезную альтернативу сахару, то есть несколько вариантов. Одним из них является использование натуральных подсластителей, таких как стевия, эритритол или мед. Эти подсластители имеют меньшую калорийность и не вызывают такой сильный скачок уровня сахара в крови, как обычный сахар. Только с медом нужно быть осторожным, так как он может вызывать аллергию», – сказала Ломакина-Румянцева.

По ее словам, другой вариант – использовать фрукты, ягоды и различные сиропы, например, яблочный или кленовый.

«Можно добавлять нарезанные фрукты в йогурт или овсянку. Но важно помнить, что в любом случае умеренность в потреблении сладостей очень важна для поддержания здорового образа жизни», – подчеркнула эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что в России с 27 февраля запрещается указывать на пищевых продуктах и БАД, что они содержат стевию, порошок из листьев этого растения, его сироп или экстракт. При этом сама стевия из оборота не исчезнет, на прилавках должна остаться более чистая и качественная продукция.

ЗОЖ