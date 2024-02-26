Daily Mail: красные зрачки на фото со вспышкой свидетельствуют о здоровье глаз

Врачи из Американской академии офтальмологии рассказали, что отражение вспышки, придающее зрачкам ярко-красный цвет на фото, является показателем здорового кровообращения в сетчатке. Белые зрачки могут быть признаком редкого типа рака, называемого ретинобластомой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Известно, что «эффект красных глаз» на фото со вспышкой обусловлен просвечиванием глаза до пространства, где расположены кровеносные сосуды. Красные зрачки в данном случае свидетельствуют об абсолютно здоровых глазах и нормальном кровоснабжении сетчатки.

Эксперты также отметили, что отсутствие отражения от вспышки в одном глазу может быть признаком косоглазия, заболевания, при котором оба глаза не смотрят в одном направлении. Белые зрачки могут свидетельствовать о развитии редкого типа рака, называемого ретинобластомой.

При ретинобластоме злокачественные опухоли глаз развиваются преимущественно в детском возрасте из тканей эмбрионального происхождения. Светлый цвет зрачков на фото в этом случае обусловлен отражением света от раковых клеток белого цвета в задней части глаза. Офтальмологи добавили, что белые зрачки также могут быть признаком отслоения сетчатки или глазной инфекции.