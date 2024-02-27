Диетолог предостерегла от использования сахарозаменителей

«Обычно, чтобы сократить калорийность рациона, рекомендуют заменить калорийные сахарозаменители на некалорийные. И обычно обращают внимание на стевию, сукралозу, эритритол, аспартам, если его не нагревать», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».