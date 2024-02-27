Стало известно, какие орехи помогут повысить потенцию у мужчин

«Фисташки считаются одним из сильнейших афродизиаков для представителей сильной половины человечества, повышая потенцию. Представительницам прекрасного пола фисташки могут быть весьма полезны тем, что способны оказывать положительное влияние на состояние кожи, повышая ее эластичность и упругость», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.