Стало известно, какие орехи помогут повысить потенцию у мужчин

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал мужчинам есть фисташки для повышения потенции
Одним из сильнейших афродизиаков для мужчин являются фисташки. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что продукт способен повысить потенцию.
«Фисташки считаются одним из сильнейших афродизиаков для представителей сильной половины человечества, повышая потенцию. Представительницам прекрасного пола фисташки могут быть весьма полезны тем, что способны оказывать положительное влияние на состояние кожи, повышая ее эластичность и упругость», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Продукт содержит много витаминов, прежде всего, групп В и Е, а также микроэлементов.
«Среди них — ванадий, бор, кремний, сера, марганец, калий, фосфор и другие», — добавляют инспекторы ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало о еде, которая улучшит сон. Тогда окружной Роспотребнадзор советовал есть свежие овощи и фрукты, злаковые и молочные продукты, орехи, рыбу, птицу.