Daily Mail: использовать воду из-под крана для чистки зубов может быть опасно

По мнению экспертов из британской инспекции питьевой воды (The Drinking Water Inspectorate, DWI), использовать воду из-под крана для чистки зубов может быть небезопасно из-за высокого содержания в ней металлов и недостаточной свежести. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Эксперты объяснили, что во многих старых (или частных) домах вода поступает в краны из резервуаров для хранения, расположенных на крыше или чердаке. Такие накопительные баки изготавливаются из традиционных металлов, которые со временем могут ржаветь, что приводит к попаданию в воду кусочков металла в незначительных количествах.

Отмечается, что резервуары также должны соответствовать ряду строгих стандартов, таких как наличие фильтров для предотвращения попадания паразитов в воду и отсутствие вблизи источников тепла, которые могут привести к ускоренной порче воды.