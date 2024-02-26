Офисным работникам перечислили простые способы двигаться больше

Фитнес-тренер Натали Роуз призвала людей с сидячей работой ходить во время телефонных разговоров. Этот и другие простые советы, соблюдение которых поможет больше двигаться, она и ее коллеги перечислили в комментарии для издания Metro.

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Многочисленные исследования установили, что офисные работки стоят всего 101 минуту в день, а те, кто работает из дома и того меньше — всего 10 минут. Это отрицательно сказывается на состоянии здоровья людей. Однако существует несколько способов увеличить физическую активность для людей с сидячим образом жизни.

Например, фитнес-тренер Роуз рекомендовала ходить во время деловых переговоров по телефону. Причем лучше это делать на улице, чтобы освежиться и сменить обстановку.

Также, добавила она, на пользу пойдут регулярные перерывы, чтобы налить воды или кофе.

Основательница фитнес-приложения Мари Кармен призвала выпивать от двух до трех литров воды в день, чтобы улучшить состояние здоровья, что особенно актуально для малоподвижных людей.

«Это не только позволит вам избежать обезвоживания, но и побудит вас делать короткие перерывы, чтобы пополнить бутылку с водой или сходить в туалет», — объяснила она.

На пользу пойдут и активные перекусы в течение дня

Фитнес-инструктор Стивен Дик посоветовал офисным работникам выполнять короткие тренировки, чередующиеся в течение рабочего дня. По его словам, в течение пяти минут можно размять мышцы всего тела, делая выпады, махи руками и ногами, отжимания от стола или стула.