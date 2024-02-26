Почему постоянно хочется спать и как с этим бороться: объясняет эксперт по ментальному здоровью Ольга Медюха
В эксклюзивном материале RuNews24.ru эксперт по ментальному здоровью, energy-коуч и энерготерапевт Ольга Медюха поможет редакции и читателям рассмотреть вопрос перманентной усталости с точки зрения взаимосвязи сна, состояния усталости и энергии человека.
Обсуждая эту тему, эксперт подчеркнула, что наше состояние сонливости и усталости взаимосвязано с энергетическими вибрациями. Человек состоит из энергии, которая никуда не исчезает, не утекает и не сливается. Эта энергия вибрирует на определенной частоте. Частота вибраций зависит от нашего эмоционально-психического состояния.
«Например, вспомните, хочется ли нам спать, когда мы веселимся или смеемся? И, наоборот, вспомните, как после конфликта мы чувствуем себя выжатыми и обессиленными. Ощущение упадка сил и сонливости возникает не потому, что мы теряем эти силы (силы, как говорится, это энергия, которая никуда не исчезает). На самом деле мы теряем состояние. Происходит понижение вибраций энергии человека, которое он и ощущает», — добавила специалист.
Из-за чего же происходит понижение вибраций? Энерготерапевт объяснила, что, как правило, оно происходит, когда человек находится в состоянии стресса, подавленности, горя, боли, злости и других негативных, низковибрационных состояний.
«Чем больше в жизни человека негативных ситуаций, общения с неприятными людьми и действий, которые он не хочет выполнять, тем сильнее понижается вибрационный фон энергетического поля человека, что и приводит к ощущению усталости», — пояснила спикер.
Эксперт заключила, что людям, испытывающим избыточную сонливость, следует пересмотреть свою жизнь на наличие неблагоприятных ситуаций, людей и отношений и сделать все возможное для их исчезновения или уменьшения. Тогда энергетические вибрации начнут подниматься, появятся силы и пройдет сонливость. Когда мы здоровы и наша жизнь наполнена радостью, нам достаточно для восстановления сил 6-8 часов сна.