Почему постоянно хочется спать и как с этим бороться

«Например, вспомните, хочется ли нам спать, когда мы веселимся или смеемся? И, наоборот, вспомните, как после конфликта мы чувствуем себя выжатыми и обессиленными. Ощущение упадка сил и сонливости возникает не потому, что мы теряем эти силы (силы, как говорится, это энергия, которая никуда не исчезает). На самом деле мы теряем состояние. Происходит понижение вибраций энергии человека, которое он и ощущает», — добавила специалист.