Эндокринолог Лебедева назвала пять суперпродуктов для здоровья мозга
Огромные объемы информации, постоянные стрессы сказываются на состоянии центральной нервной системы. Сохранить работоспособность мозга, отодвинуть начало нейродегенеративных заболеваний помогает правильно организованное питание и гигиена мозга. Эндокринолог Диляра Лебедева назвала топ-5 продуктов, которые необходимы для сохранения нормальной работы мозга и его здоровья.
"Отличная память, быстрая реакция и способность обрабатывать большие объемы информации - ценные навыки в любом возрасте. И хочется, чтобы наш мозг как можно дольше сохранял все свои функции на 100%. Для хорошей работы мозгу нужны постоянные тренировки, полноценный отдых и правильное питание. Выпадение любого из этих составляющих негативно скажется на запоминании, концентрации, способности анализировать информацию", - написала доктор Лебедева в своем Telegram-канале.
Какие суперпродукты помогут сохранить работоспособность мозга?
- Жирная рыба. Источник полноценного белка и Омега-3. Улучшает работу клеток мозга, облегчает усвоение информации.
- Орехи. Также источник Омега-3, а еще антиоксидантов и витамина Е. Стимулируют мозговую деятельность, снижают риск развития болезни Альцгеймера.
- Яйца. Содержат качественный белок и набор витаминов и микроэлементов, полезных для мозга: витамины В1 и В6, фолиевую кислоту, фосфор, холин. Кстати, ученые опровергли расхожее мнение, что употребление яиц повышает уровень "плохого" холестерина в крови.
- Брокколи. Этот вид капусты содержит важный витамин Е и много антиоксидантов. Защищает клетки мозга от вредного воздействия окислительного стресса.
- Ягоды. Все известные ягоды (голубика, черника, ежевика, малина, смородина и т.д.) считаются лучшим источником антиоксидантов и витаминов, замедляющих возрастные изменения в мозге.