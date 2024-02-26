Пять суперпродуктов для здоровья мозга

"Отличная память, быстрая реакция и способность обрабатывать большие объемы информации - ценные навыки в любом возрасте. И хочется, чтобы наш мозг как можно дольше сохранял все свои функции на 100%. Для хорошей работы мозгу нужны постоянные тренировки, полноценный отдых и правильное питание. Выпадение любого из этих составляющих негативно скажется на запоминании, концентрации, способности анализировать информацию", - написала доктор Лебедева в своем Telegram-канале.