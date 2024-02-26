Врачи рассказали о способности овсяной каши снижать холестерин
Врачи неоднократно заявляли о пользе каш, поскольку они являются источником питательных веществ и полезных свойств для организма. Например, в них содержатся углеводы, обеспечивающие долгое чувство сытости, белки, необходимые для роста и поддержания здоровья, клетчатка и витамины, способствующие здоровью.
Самыми полезными из всех каш специалисты признали овсяную и гречневую. Первая содержит бета-глюканы, которые связывают холестерин и помогают снизить его уровень в организме. Помимо этого, в ней большое содержание магния, фосфора, кальция, железа, натрия, цинка, а также витаминов группы В, Р и Е.
Гречневая каша богата витаминами группы В, а также способна снизить риск развития проблем с сердцем и сосудами, сообщает портал здоровое-питание.рф.
Ранее эксперт напомнила, что в быстрорастворимых кашах мало пользы, а по словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши, в которые добавлены фрукты, орехи и семена намного полезнее «пустых» каш.