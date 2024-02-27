Ученые заявили, что зерновые хлопья ведут к слабоумию

Ученые рассказали, какой завтрак может увеличить риск развития деменции. Как оказалось, это каши, приготовленные из зерновых хлопьев.

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Как сообщает портал UfacityNews.ru, в таких кашах содержится тиамин, или витамин В12. Он необходим для переработки пищи в энергию. Также витамин поддерживает работу нервной системы, в том числе снижает риск развития когнитивных нарушений.

Однако при его переизбытке в организме начинаются обратные процессы. Например, увеличивается риск развития деменции.