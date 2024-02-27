Ученые заявили, что зерновые хлопья ведут к слабоумию
Ученые рассказали, какой завтрак может увеличить риск развития деменции. Как оказалось, это каши, приготовленные из зерновых хлопьев.
Как сообщает портал UfacityNews.ru, в таких кашах содержится тиамин, или витамин В12. Он необходим для переработки пищи в энергию. Также витамин поддерживает работу нервной системы, в том числе снижает риск развития когнитивных нарушений.
Однако при его переизбытке в организме начинаются обратные процессы. Например, увеличивается риск развития деменции.
Ученые утверждают, что оптимальная доза потребляемого тиамина в день составляет 0,68 миллиграмма. В то же время в одной порции хлопьев сдержится 1,2 миллиграмма витамина В12.
Ранее врачи неоднократно заявляли о пользе каш, поскольку они являются источником питательных веществ и полезных свойств для организма. Также сообщалось, что в быстрорастворимых кашах мало пользы, а по словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши, в которые добавлены фрукты, орехи и семена намного полезнее «пустых» каш.